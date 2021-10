Le mardi 19 octobre 2021 à 18h30,

une conférence de Pablo Servigne,

au Théatre de la Mals, Sochaux.(Doubs)

En partenariat avec la MAIF et l’Université Populaire IDEE.

Avec la crise, les égoïsmes reviennent ». C’est une idée reçue. Non seulement ce sont les égoïsmes qui sont à la racine des problèmes, mais c’est plutôt l’entraide qui émerge en temps de catastrophe ! Pourquoi ? Comment ? De quelle entraide parlons-nous ? Et comment est-elle la clé pour traverser les tempêtes ? Une conférence pour nous faire changer de regard, pour retrouver puissance, résilience et espérance.

Il vaut mieux réserver ! La conférence est gratuite, mais malheureusement le pass sanitaire sera nécessaire à l’entrée. Elle sera aussi transmise en visio.

Pour s’inscrire : https://maif-conf.fr/servigne/