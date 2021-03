Dans la même rubrique

Il y a 150 ans, la Commune de Paris était mise à bas par une soldatesque aux ordres de la bourgeoisie française. Cinquante années plus tard, la Commune de Cronstadt est écrasée par des forces militaires obéissant à un nouveau pouvoir issu de la "révolution" d’octobre 1917.

Si la Commune de Paris fait partie de l’imaginaire consensuel, collectif de la gauche, la Commune de Cronstadt, au contraire, brise le consensus victimaire, et met au jour les contradictions de ces forces qui disent combattre pour les libertés.

* * *

Le 18 mars 1921, en Russie, s’achève la période révolutionnaire qui s’ouvrit en février 1917. Ce mois-là la faim régnait dans les villes comme au front.

* * *

Nous avons réuni un ensemble de textes à propos de cette période. Les uns sympathisants, d’autres, franchement hostiles. Une bibliographie aussi complète que possible est jointe à cet ensemble.

Nous ne nous sommes pas bornés à faire un travail d’archivistes. Nous avons une opinion à la fois sur ce qui s’est passé, sur ce qui suivit comme sur les leçons qu’il est possible d’en tirer.

* * *

Nous mettons à disposition du lecteur deux chronologies, complémentaires l’une de l’autre.

La première retrace le mois de mars 1921 qui vit Cronstadt s’instituer en commune libre et mener un dernier combat révolutionnaire.

La deuxième, pour les années 1917, 18, 19, 20 est un résumé de celle que Maurice Brinton, du groupe anglais « Solidarity », avait établie au début des années 1970 et qui fut publiée dans la revue « Autogestion et socialisme », cahier N°24-25, septembre-décembre 1973. Cette chronologie était consacrée aux rapports entre bolchevisme et contrôle ouvrier pendant ces quatre années (1917-1921) qui précèdent l’insurrection de Cronstadt.

