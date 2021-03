Dans la même rubrique

CHoisir à vingt ans - Film de Villi Hermann



Rediffusé sur TV5 Monde le dimanche 7 mars 2021 à 14 h 00

Une coproduction Suisse-Algérie avec RSI Radiotelevisione svizzera, RTS Radio Télévision Suisse, Cirta Films Constantin (2017)

Entre 1954-1962, de 100 à 300 jeunes Français refusèrent de participer à la guerre d’Algérie. Ces réfractaires, soldats ou appelés étaient non-violents ou anticolonialistes. Certains se réfugièrent en Suisse où des citoyens suisses leur vinrent en aide alors qu’en France ils étaient condamnés comme traîtres.

En 1962, quelques mois après l’Indépendance, le réalisateur suisse Villi Hermann se rendit près de Tlemcen, dans une région dévastée par la guerre à la frontière entre l’Algérie et le Maroc, pour aider à la reconstruction d’une école. En 2016, il est retourné en Algérie où il a retrouvé ses anciens élèves. Il a aussi rencontré des réfractaires français, habitant aujourd’hui en France ou en Suisse.

* * *

« Refusez d’obéir/Refusez de la faire /N’allez pas à la guerre/Refusez de partir.} » Les paroles du Déserteur, célèbre chanson antimilitariste de Boris Vian, rythment ce film puissant. Puissant parce qu’à sa manière il redonne leur dignité aux jeunes appelés français qui refusèrent de participer à la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962. Qualifiés de traîtres et contraints à l’exil, ces réfractaires ont toujours porté avec fierté l’épithète d’insoumis. Près de soixante ans après la fin de la guerre, certains d’entre eux témoignent de cette période agitée et reviennent sur les raisons de leur désertion, alors qu’ils n’étaient encore que de jeunes adultes. « C’était une saloperie à laquelle il ne fallait en aucun cas être mêlé », lance l’un, qui vit toujours en Suisse où il avait trouvé refuge après avoir, d’une certaine façon, dit non à de Gaulle. Tous le referaient s’il fallait.

(Télérama)