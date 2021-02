Dans la même rubrique

Irène Pereira, Anna Kruzynski,

"Vers une pédagogie anti-oppression et une autogestion du vivre-ensemble"

Entretiens réalisés par Francis Dupuis-Déri

Atelier de création libertaire, décembre 2020, 128 pages, 8,00 €



Voici deux entrevues qui donnent à voir le portrait et le parcours de deux femmes anarchistes, l’une en France, l’autre au Québec.

Irène Pereira et Anna Kruzynski, qui ne se connaissent pas, tiennent des propos qui se font écho, en particulier quant à leur manière de mobiliser prudemment l’étiquette d’« anarchaféministe », même si elles ont plusieurs expériences dans des collectifs féministes.

Aujourd’hui, elles s’intéressent et se préoccupent de toutes les formes de domination et cherchent à intégrer dans leur anarchisme des réflexions et des expériences d’ailleurs, par exemple des mouvements afro-américains, autochtones et latino-américains.

Pour une pédagogie et une politique anti-oppression, Irène Pereira

L’autogestion du vivre-ensemble, Anna Kruzynski

