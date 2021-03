Dans la même rubrique

Michel Cordillot, La Commune de Paris

Les acteurs, l’événement, les lieux

Editions de L’Atelier, janvier 2021, 1440 pages, 34,50 €

Un livre exceptionnel qui rassemble l’ensemble des connaissances sur la Commune en un seul volume. Plus de 600 illustrations pour l’immense majorité inédites. Plusieurs niveaux de lecture (biographies, synthèses thématiques, présentation des lieux) fournissant autant de portes d’entrée dans une histoire méconnue. Un livre qui rassemble les concours d’une trentaine de chercheurs et chercheuses, parmi les meilleurs spécialistes du sujet.

Mondialement connue, la Commune de Paris de 1871 n’a cessé de susciter débats, enjeux de mémoire et relectures ultérieures, y compris parmi ceux qui s’en sont réclamés. 150 ans après, l’événement continue de faire l’objet de beaucoup de mythes et de fantasmes.

Mais que fut, en réalité, la Commune de Paris ? Quels enjeux a-t-elle soulevés, et quelles controverses en entourent la mémoire ? Quels lieux emblématiques de la capitale a-t-elle marqués de son empreinte ? Enfin, et surtout, qui étaient celles et ceux qui y ont pris part ? Que furent leur vie, leurs engagements ?

À l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la Commune de Paris, un collectif d’une trentaine de chercheurs et de spécialistes a rassemblé en un seul et même volume l’ensemble des connaissances cumulées à son sujet. Richement illustré, cet ouvrage constitue une entrée sans équivalent dans cette page à bien des égards mal connue de l’histoire sociale française et internationale.

(présentation de l’éditeur)

le livre