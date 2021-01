Josef Ulla, Paris 1871, l’histoire en marche

21 circuits pédestres sur les traces de la Commune

Les Éditions libertaires, novembre 2020, 360 p., 35,00 €

Les quelques mois de la Commune de Paris de 1871 sont unanimement reconnus comme fondateurs de cet immense espoir que fut le socialisme. En quelques mois ses idées furent formulées et mises en actes. Mais on connaît mal l’histoire foisonnante et multiforme de la Commune. Ce livre comble cette lacune.

Etayé par une abondante iconographie d’époque, ce livre nous propose 21 circuits pédestres dans chaque arrondissement de Paris pour partir sur les traces de la Commune.

