Ernest CŒURDEROY, La barrière du combat

Édition présentée et annotée par Alain Thévenet

Atelier de création libertaire, octobre 2020, 64 pages, 7,00 EUR

Ernest Cœurderoy (1825-1862), fils de médecin, devient médecin lui-même et est très proche des malades qu’il rencontre dans les hôpitaux, en particulier des femmes et des enfants. En 1848, il participe aux émeutes et soigne les blessés.

On peut le qualifier de poète et anarchiste, tant l’ensemble de ses écrits, dont Hurrah !!! ou la Révolution par les Cosaques et Jours d’exil, sont emplis d’émotion et de besoin d’amour. Amour à recevoir, mais aussi à donner.

D’indignation aussi, comme on le verra à la lecture de ce texte publié en 1852, contre l’injustice et l’arrogance des dominants… toujours d’actualité.

Alain Thévenet est membre du collectif de Réfractions

