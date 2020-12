Pierre Bance, La Fascinante démocratie du Rojava

Le Contrat social de la Fédération de la Syrie du Nord

Noir et Rouge, décembre 2020, 608 p. , 25,00€.

À l’heure où nous nous interrogeons tous sur l’avenir de la société comme sur les bases d’un « bon gouvernement », l’expérience menée au Rojava et dans le nord de la Syrie mérite attention. Le Rojava n’est pas seulement une épopée militaire des Kurdes de Syrie contre l’État islamique, un havre d’émancipation pour les femmes, un imbroglio diplomatique, un destin que l’on craint tragique, c’est aussi, et d’abord, une expérience politique et sociale fascinante.

Pour mettre en place une société se réclamant des Droits de l’homme et de l’écologie sociale, fondée sur la commune autonome et le fédéralisme, les acteurs civils et politiques de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord s’appuient sur un texte constituant, le Contrat social. Ils tentent de concilier dans un même système institutionnel, démocratie directe et démocratie parlementaire.

Si les progrès en matière de droits et libertés sont considérables dans un Proche-Orient patriarcal et conservateur, le fonctionnement démocratique des institutions fédérales est entravé par l’environnement géopolitique. Les autorités comme la population sont-elles en capacité de dépasser le stade d’une social-démocratie libertaire pour parvenir au confédéralisme démocratique, ce but annoncé d’une société sans État, ou avec si peu d’État

La Fascinante Démocratie du Rojava tout en tentant de répondre à cette question, souhaite permettre à chacune et chacun, démocrate ou révolutionnaire, d’enrichir sa réflexion sur l’avenir de la démocratie, sur ce qu’elle pourrait être, sur ce que la Syrie du Nord apporte pour construire un autre futur.

(présentation de l’éditeur)

