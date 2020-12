Philosopher au présent



Penser la police : Que signifie "violence légitime ?"

par Jean-Christophe Angaut

Lorsqu’on parle de violences policières, on se réfère souvent à la formule de Max Weber sur le "monopole de la violence légitime" dont dispose l’État. Mais que signifie au juste cette expression, et peut-on l’utiliser pour justifier ces violences ? Et si repartir du concept wébérien de légitimité, qui est un concept plus sociologique que normatif, pouvait nous permettre de penser les enjeux politiques du débat actuel sur les violences policières ?

Jean-Christophe Angaut est maître de conférences de philosophie et membre du comité de rédaction de la revue Réfractions.

Ses domaines de spécialité sont la philosophie allemande, les rapports entre sociologie et philosophie au tournant des XIXe et XXe siècles et l’histoire des idées socialistes et anarchistes.

