SUR UN ESSAI DE THÉORISATION DE L’ANARCHISME CONTEMPORAIN

Jean-Christophe Angaut

À propos de Iwona Janicka, Theorizing Contemporary Anarchism. Solidarity, Mimesis and Radical Social Change, Londres, Bloosmbury, 2017.

DE QUELQUES PRÉVENTIONS INITIALES

Avant même sa lecture, un livre qui prétend théoriser l’anarchisme contemporain attire autant qu’il suscite des questions.

Les premières portent sur le lieu d’où une telle théorisation est effectuée et sur le public auquel elle s’adresse. Elles se posent d’une manière toute particulière en présence d’un ouvrage universitaire que son prix (80 £, soit près de 100 € pour 190 pages…) rend inabordable aux personnes désargentées qui n’ont pas accès, comme ce fut mon cas, à une bibliothèque universitaire. Il y aurait beaucoup à dire sur les pratiques de ces éditeurs universitaires qui, non contents de ne pas rémunérer leurs auteurs et de déléguer la plus grande partie du travail éditorial à des personnels de l’Université, interdisent finalement l’accès à l’ouvrage en pratiquant des prix prohibitifs (et en le frappant de copyright). Signalons à toutes fins utiles que des copines et des copains sortent tous les ans des ouvrages de ce calibre pour dix fois moins cher et sans exploiter personne d’autre qu’eux-mêmes.

