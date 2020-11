MAI 68, UN DIALOGUE

Claire Auzias, Marie Joffrin

Claire : Que sais-tu de Mai 1968 ? Comment te représentes-tu les choses ?

Marie : Je viens d’une famille où l’on pensait Mai 1968, une famille de militaires. Les « événements » n’étaient jamais décrits avec précision (d’ailleurs on ne disait que comme ça : « les événements »). Dans mon imaginaire d’enfant, ce qu’il en restait, c’était cette impression de quelque chose de totalement indicible mais de terrible. Il était clair pour ma famille qu’il y avait un avant et un après et que depuis « les valeurs foutaient le camp », qu’on ne respectait plus l’autorité… Puis je n’en ai plus entendu parler jusqu’à mes études d’histoire, en classe préparatoire.

Claire : Et qu’est-ce qu’on en disait ?

