Ce texte est paru dans la revue Noir et Rouge n° 13, de 1959. Sous la signature de J. Presly se cachait Roland Breton (1931-2016), qui a fait partie pendant quelques années du collectif de Réfractions. Son article a été reproduit sur le site la-presse-anarchiste-en-ligne.net/.

Signalons à ce sujet la somme publiée en anglais par David Porter, Eyes to the South : French Anarchists and Algeria, Oakland, AK Press, 2011, 583 p.

