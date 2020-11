SUR LA NEUTRALITÉ DE LA TOILE

Crimethinc.



CrimethInc. se définit comme une alliance rebelle propageant des idées dites criminelles, une bannière pour les collectifs anonymes, un réseau international d’aspirants révolutionnaires – une entreprise désespérée de lutte pour un monde meilleur.

Le dernier rempart qui tenait bon entre les fournisseurs d’accès et une frénésie du profit telle qu’on n’en a jamais vue est tombé. Jeudi matin [le 14 décembre 2017], la Commission fédérale des communications, dirigée par le Républicain Ajit Pai, nommé à ce poste par Trump, a abrogé après un vote à 3 contre 2 la loi de 2015 qui prévoyait une forte protection des consommateurs concernant l’accès à Internet, populairement connu sur le nom de « Net Neutrality ». Cette abrogation va permettre aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) d’empaqueter Internet plus ou moins de la même manière que pour l’accès à la télévision, permettant d’avoir accès à certains sites uniquement en payant davantage. De plus, cela permet aux FAI de créer un accès à Internet à plusieurs vitesses, forçant les sites et les producteurs de contenu numérique qui ont joué sur le même terrain ces dernières années à devoir payer plus pour être compétitifs avec les services proposés par les fournisseurs eux-mêmes.

Lire la suite en pdf