Hackers. Ils veulent l’anarchie ?

Ippolita

Nous sommes en 2017, une publicité pour une célèbre entreprise italienne de télévision IP (télévision par Internet) claironne :

« Aujourd’hui, nous avons accès à un univers sans limites [...] une galaxie infinie de [contenus] à regarder partout et à n’importe quel moment. Les nouvelles technologies nous offrent la possibilité de ne pas avoir à choisir. N’est-ce pas fantastique ? »

Non ! Cela n’a rien de fantastique, c’est même horrible. La « liberté de ne pas avoir à choisir » et de se (laisser) divertir toujours plus, la liberté d’être libérés de la liberté. Il fallait y penser ! Fini de se fatiguer ! Fini de programmer, d’imaginer, de communiquer ou d’organiser ! Nous devons faire confiance à l’oracle technologique. Trop de contenus, trop de possibilités ? Il suffit de déléguer...

