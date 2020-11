L’ANARCHISME DANS LE CONTEXTE ACTUEL Tomás Ibáñez



LE NOUVEAU TOTALITARISME : PROLÉGOMÈNES



Comme le dit Daniel Colson [1],

« l’anarchisme ne se présente pas sous la forme d’une histoire continue, d’un projet et d’un programme fait pour durer [...] il se caractérise au contraire par une discontinuité [...]. Discontinuité et hétérogénéité d’expériences et de mouvements... »

En effet, loin d’être une entité abstraite qui surplomberait l’histoire et les sociétés, l’anarchisme, ainsi qu’il en va pour toute production humaine, se forge et se développe dans des circonstances

sociales, politiques, économiques, culturelles et historiques qui sont à la fois singulières à chaque instant, et changeantes au cours du temps. Dans la mesure où ces circonstances lui confèrent certains de ses traits il s’ensuit que si l’on veut comprendre l’anarchisme contemporain il faut nous interroger, notamment, sur son contexte actuel.

Lire la suite en pdf