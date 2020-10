Dans la même rubrique

.

Le vendredi 9 octobre 2020 de 15 h 00 à 16 h 00 l’émission " Affaires sensibles " de Fabrice Drouelle sera consacrée à " l’affaire Sacco et Vanzetti ".

Ronald Creagh interviendra dans l’émission pour parler de « l’affaire » et plus généralement de l’anarchisme aux Etats-Unis hier et aujourd’hui. Spécialiste de l’histoire de l’anarchisme, professeur émérite à l’université de Montpellier, il est l’auteur de : Laboratoires de l’utopie : Les communautés libertaires aux États-Unis, paru chez Payot (1983) ; et de L’Affaire Sacco et Vanzetti, Editions de Paris - Max Chaleil (2004).

Ronald Creagh est membre du collectif de Réfractions

Il est également l’auteur, avec Franck Thiriot de Sacco et Vanzetti

paru aux éditions du Monde libertaire, collection Graine d’ananar, 25/02/2014, 70 pages.

Le livre est épuisé. Présentation :

L’affaire est connue et l’on sait maintenant que les deux anarchistes électrocutés étaient innocents. Le rappel des faits ne constitue donc qu’une petite partie de l’ouvrage, qui s’attarde particulièrement sur le contexte politique, lequel explique nettement et le pourquoi des arrestations et la condamnation à la peine capitale.

Le texte signé Ronald Creagh analyse les tenants et les aboutissants d’un "mythe" comparable aux Etats-Unis à l’affaire Dreyfus et dont le retentissement fut mondial. Les livres sur l’affaire se sont multipliés, une chanson de Joan Baez fut populaire.

Sacco et Vanzetti furent finalement réhabilités par le gouverneur du Massachusetts (où eut lieu le procès) en 1977, soit 50 ans après leur exécution...

Ecouter l’émission