Pierre Sommermeyer, Journal d’un libertaire confiné

Editions libertaires, juillet 2020, 123 pages – 13€



(participation aux frais de port 1.30€)

Le confinement de deux mois lié ou coronamachin a profondément marqué ceux et celles qui l’ont vécu et les témoignages vont se faire innombrables. Souvent sur le mode moi-je.

Difficile, en effet, d’échapper à cette logique du journal intime. Le journal de Pierre Sommermeyer n’y échappe bien évidemment pas. Mais…

Mais à la dimension personnelle s’adjoint une dimension politique, philosophique, sociétale, toute de réflexion sur le pourquoi du comment des choses, sur leur logique profonde – capitalisme débridé, mondialisation de l’exploitation et du pillage, productivisme suicidaire, surconsommation de l’inutile, financiarisation et marchandisation des choses et de la vie…

Et ça change tout !

En tout cas, ça conjugue le MOI-JE au temps fondamental du MOI-NOUS.

Rarissime par les temps qui courent !

Jean-Marc Raynaud (Editions libertaires)

Pierre Sommermeyer a été membre du collectif de Réfractions et a publié de nombreux articles dans la revue.

