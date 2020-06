Jean-Claude Richez, Une révolution oubliée

Novembre 1918, la révolution des conseils ouvriers

et de soldats en Alsace-Lorraine

Editions Syllepse, mars 2020, 236 p., 20 €

Novembre 1918 : en Alsace-Lorraine, les conseils ouvriers et de soldats prennent

le pouvoir. Le drapeau rouge flotte sur la cathédrale de Strasbourg.

La guerre s’achève, l’empire allemand s’effondre et la révolution éclate en Allemagne

avec ses conseils ouvriers et de soldats, en écho aux soviets au pouvoir en Russie. En Alsace-Lorraine, la France et l’Allemagne entendent organiser en bon ordre l’évacuation des troupes allemandes et l’arrivée des troupes françaises. Cependant, le vent de la révolution souffle en Alsace-Lorraine comme dans toute l’Allemagne. Les soldats arrachent leurs insignes aux officiers, des grèves éclatent, en particulier chez les cheminots. Les conseils d’ouvriers et de soldats s’emparent du pouvoir dans toutes les casernes comme dans les principales villes de la région. Ils organisent la vie quotidienne : transports, finances, ravitaillement.

Affolé par le cours des évènements, le gouvernement français précipite, en accord avec les autorités allemandes, l’arrivée de ses troupes ce qui signe la fin du mouvement révolutionnaire.

Jean-Claude Richez est historien, spécialiste de l’éducation populaire et des politiques de la jeunesse, titulaire d’un émoire de maîtrise d’Histoire consacré à la révolution alsacienne de novembre 1918 et d’un DEA sur le mouvement ouvrier et la question des minorités nationales en Europe occidentale (1980).

