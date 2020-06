Le site de réflexions libertaires Grand Angle publie en ligne les huit premiers textes d’un dossier sur les " composantes existentielles de l’engagement libertaire "

Tomás Ibañez et Erwan Sommerer, membres du collectif de Réfractions, ont contribué à ce dossier accessible sur

http://www.grand-angle-libertaire.net/

Anarchisme existentiel



par Tomás Ibañez

Si la référence à la « composante existentielle » d’une option politique renvoie au fait que, mise à part l’adhésion de simple convenance, les personnes qui s’engagent envers elle intègrent ce choix politique comme un élément structurant de leur identité sociale et personnelle, avec toutes les retombées que cela produit sur leur vie, il est clair que cette composante est certes présente dans l’anarchisme, mais aussi, de gauche à droite, dans tout le large éventail des idéologies politiques.

Par contre, si cette référence renvoie au fait qu’une option politique est porteuse d’une composante existentielle, l’éventail se restreint considérablement et l’anarchisme se présente alors, non seulement comme l’une des options qui satisfont cette condition, mais encore comme l’une de celles où elle s’affirme le plus nettement. De mon point de vue, il n’y a aucun doute à ce sujet, la composante existentielle fait partie, constitutivement, de l’anarchisme.

L’anarchisme comme « révolte »

