David Snug, "Dépôt de bilan de compétences"

BD, éditions Nada, 2020, 96 p. , 15 €

S’inspirant de son propre parcours professionnel, Snug nous livre une critique du travail décalée et documentée.

Héritier de Bob Black et Paul Lafargue, il dénonce avec humour l’absurdité du salariat et les travers du capitalisme tout en cultivant ce goût pour la liberté et l’autonomie qui lui sont chers.

De ses études d’art appliqué à l’usine en passant par la case chômage, l’intérim et son lot de boulots précaires, il aborde la question du déterminisme social, la pénibilité du travail à la chaîne, la vacuité des formations dites professionnalisantes, pour pointer les dysfonctionnements du système et prôner une vie en marge, mais pas oisive, et envisager des pistes alternatives d’activités.

Auteur de BD et musicien, David Snug compte actuellement 13 livres à son actif, publiés aux éditions Même pas mal, Les Enfants rouges et Marwanny.

le livre