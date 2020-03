Eduardo Colombo, Abats l’État !

Une passion obstinée pour la liberté

Atelier de création libertaire, mars 2020, 276 pages, 16 €

Coédition avec Réfractions.

Avec l’anarchisme et la révolution sociale chevillés au corps tout au long de sa vie, Eduardo Colombo nous a légué un bel exemple de constance militante et de cohérence politique. Contraint de quitter son pays natal, l’Argentine, au début des années soixante-dix, il a poursuivi en France sa lutte pour la liberté et l’égalité sociale tout en tissant de fécondes relations internationales qui furent source de colloques, de mise en commun par-delà les frontières et de création de revues libertaires.

Eduardo Colombo (1929-2018), médecin et psychanalyste, a écrit tout au long de sa vie des articles pour la presse anarchiste, La Protesta, la Lanterne noire, Volontà, Réfractions, et bien d’autres.

Ce recueil a été préparé par des membres du collectif de Réfractions.

[Le livre