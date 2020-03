Le samedi 7 mars 2020 à 17 heures, Marianne Enckell animera au CIRA de Marseille la causerie mensuelle.

« Vous aurez ma graisse, pas ma peau ! »

à propos du livre

Moi, Clément Duval, anarchiste et bagnard

publié par Nada, 2019, 288 pages. 19 euros,

édité par Marianne Enckell, dans une version revue et complétée.

Les mémoires de Clément Duval ont été publiés en italien en 1929. Marianne Enckell a reçu le manuscrit (ou ce qu’il en restait) en 1980. Une première édition partielle est parue en 1991 aux éditions de l’Atelier.

Marianne Enckell est historienne. Elle est l’auteure de livres et d’articles consacrés au mouvement anarchiste. Elle est l’une des animatrices du CIRA de Lausanne qui a été fondé en 1957, et membre du collectif de Réfractions.



CIRA (Centre international de recherches sur l’anarchisme)

50 rue Consolat, Marseille.