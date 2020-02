Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020, la section étudiante de la CNT-AIT organise la treizième édition des Journées libertaires de Pau. Cette année le thème choisi est :



« Les violences de l’État ».

Au programme :

une exposition, « La violence dans tous ces états ».

des conférences (David Dufresne, Pierre Guérinet, Simon Lemoine)

et un concert (Straw Dogs, Bleu Sang, Way for nothing).

Renseignements sur les lieux et les horaires des diverses manifestations (dans la Faculté de lettres et à la Centrifugeuse) :

CNT64, 3 rue de Boyrie, 64000 Pau

Courriel : cnt64@yahoo.fr

Sur Internet Programme complet.