Le jeudi 8 novembre 2019 à 10 h dans les Nouveaux chemins de la philosophie :

Bakounine

Qui sont les philosophes russes ?

Bakhtine, Dostoïevski, Trotsky... Bienheureux celui qui, en France, a déjà croisé l’un d’entre eux en cours de philosophie, et pas seulement en histoire ou en littérature.

Seraient-ils plus politiques ou plus poétiques que les nôtres ? Auraient-ils quelque chose de plus mystique, de plus cosmique, de plus tragique ?

Mais par rapport à qui ou à quoi, à l’Orient, à l’Occident, au rêve d’une âme slave, à l’histoire géopolitique ?

Faut-il comparer les philosophes russes pour les comprendre ? Ou faut-il d’abord découvrir ce qu’ils ont dit et ont fait ?

Quels sont leurs concepts ? Comment écrivent-ils ? De quelle matière sont faites leurs pensées ? Comment se frottent-ils à la raison, au corps et à l’existence ?

Rencontre cette semaine avec quatre philosophes russes...

https://www.franceculture.fr/emissions/series/quatre-philosophes-russes

Le quatrième sera Bakounine, présenté par Jean-Christophe Angaut, membre du collectif de Réfractions

et animateur du blog Bakounine

