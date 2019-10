Gustav Landauer, Appel au socialisme

Traduction : Anatole Lucet et Jean-Christophe Angaut,

La Lenteur, octobre 2019, 256 p., 16,00 €



Dans cet ouvrage, issu de deux conférences données en 1908, Landauer livre sa conception d’un socialisme non-autoritaire et non-centralisé qui se construirait contre le capitalisme et non pas dans sa continuité : le socialisme est l’affirmation d’une volonté et d’un idéal, pas de "conditions objectives enfin réunies".

Texte d’une grande éloquence, c’est une critique frontale de l’orthodoxie marxiste, dominante en Allemagne à cette époque, qui anticipe les attaques qui ébranleront les certitudes du mouvement socialiste dans la seconde moitié du XXème siècle. Un texte historique incontournable de la pensée socialiste anti-autoritaire, pour la première fois traduit en français.

Jean-Christophe Angaut est membre du collectif de Réfractions.

