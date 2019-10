Le mercredi 2 octobre 2019 à 19 h, à la librairie Terra nova (Toulouse)

rencontre avec Ronald Creagh autour de son livre Les États-Unis d’Elisée Reclus,

paru aux éditions de l’Atelier de Création Libertaire,

avril 2019, 192 p.,14 €.

Élisée Reclus, célèbre géographe anarchiste,débarque en 1853 à La Nouvelle-Orléans. Il se fait embaucher comme précepteur sur une plantation et découvre la condition des esclaves. Dans une lettre adressée en 1854 à son frère, Élie, il décrit les États-Unis comme « une grande salle d’encan où tout se vend, les esclaves et les propriétaires par-dessus le marché, les votes et l’honneur, la Bible et les consciences. Tout appartient au plus fort enchérisseur. »

Il observe tout, la nature, l’environnement et les humains, leurs relations réciproques, l’esclavage et les divers groupes sociaux du pays. Certaines de ses remarques sont toujours actuelles : il parle des « Afro-Américains », terme qui ne sera utilisé que plus d’un demi-siècle plus tard, quand on entendra enfin le discours de cette collectivité, discours que Reclus avait déjà entendu. Et il prévoit que les États-Unis domineront l’Amérique latine, mais qu’ils seront à leur tour hispanisés.

Les textes en annexe d’Élisée Reclus méritent d’être considérés comme faisant partie de la grande littérature du dix-neuvième siècle.

Ronald Creagh, professeur émérite l’université Paul-Valéry Montpellier 3, membre de plusieurs sociétés savantes et du comité de revues américaines, anglaises et francophones, ainsi que du collectif de la revue Réfractions et du Centre Ascaso-Durruti à Montpellier. Artisan du site RAForum et du site associé sur Élisée Reclus, http://raforum.site/reclus/.

