Le jeudi 26 septembre 2019 à 19h30,

à la librairie Libertalia,

(12 rue Marcellin-Berthelot, 93 100 Montreuil).

rencontre avec Miguel Chueca, maître d’œuvre, traducteur et préfacier du recueil des textes de l’anarchiste italien Camillo Berneri : "Contre le fascisme".

Camillo Berneri,Contre le fascisme,

Textes choisis (1923-1937),

Édition établie par Miguel Chueca,

Agone, 2019, 384 p., 22.00 €..

« Si Mussolini n’avait pas existé, certainement l’histoire italienne actuelle n’aurait pas été la même. Mais elle n’aurait pas été très différente. Toute la situation italienne a porté à la dictature, a déterminé les différentes phases du fascisme. Croire que tout cela a été le produit de la volonté et de l’intelligence d’un homme est enfantin. »

De l’Italie de l’après-guerre à l’Espagne de la guerre civile, Camillo Berneri (1897–1937) a lutté contre le fascisme jusqu’à son assassinat à Barcelone au cours des journées dramatiques de mai 1937. Commandé par l’urgence d’une époque de terreur, ce combat s’inscrit dans l’un des plus singuliers parcours du mouvement anarchiste de l’entre-deux-guerres.

Rarement l’exigence de vérité et la recherche d’une action politique concrète auront été à ce point poursuivies ensemble. Intellectuel rigoureux, parfois même intransigeant, Berneri sut comme peu d’autres concilier l’objectif de transformation révolutionnaire et le pragmatisme dans la recherche des alliances, y compris au-delà du mouvement anarchiste. Avec son acharnement à bousculer les évidences et à dépasser les contradictions, sa pensée reste l’une des plus riches que cette période ait produites. Malgré sa vigueur et sa portée, son œuvre est pourtant encore très mal connue en France. La plupart des textes de ce recueil sont inédits en français.

Miguel Chueca est déjà le maître d’œuvre chez Agone des recueils Déposséder les possédants. La grève générale aux « temps héroïques » du syndicalisme révolutionnaire et L’Action directe et autres écrits syndicalistes d’Émile Pouget.