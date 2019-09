La revue Ballast en ligne vient de mettre sur son site un extrait du dernier livre de Ronald Creagh, membre du collectif de Réfractions.

Ronald Creagh, Les États-Unis d’Élisée Reclus

Atelier de création libertaire, avril 2019, 192 pages, 14,00 EUR

Fin 1860 : la victoire électorale de Lincoln pousse la Caroline du Sud à faire sécession — bientôt suivie par dix autres États. L’Union (le Nord industriel, protectionniste et majoritairement abolitionniste) et la Confédération (le Sud agraire, libre-échangiste et esclavagiste) vont se livrer bataille durant quatre ans.

Des événements suivis en Angleterre comme en France. Karl Marx, qui publiera bientôt le premier volume du Capital, rédige des articles sur le sujet pour la presse européenne ; Élisée Reclus, qui ralliera la Commune la décennie suivante, a séjourné outre-Atlantique après avoir fui le régime de Louis-Napoléon Bonaparte.

Dans un ouvrage récemment paru aux éditions Atelier de création libertaire, Les États-Unis d’Élisée Reclus, l’historien Ronald Creagh revient sur les écrits journalistiques du théoricien communiste allemand et du géographe libertaire français consacrés à la guerre de Sécession et à l’esclavage des Noirs : nous en publions quelques pages. (Ballast)

lire l’extrait

le livre