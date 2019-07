En 2019, deux expositions à Paris sont consacrées à Félix Fénéon (1861-1941).

La première, jusqu’au 29 septembre 2019 au Musée du Quai Branly, s’intitule Félix Fénéon : les arts lointains.

Félix Fénéon a été anarchiste, critique d’art renommé, défenseur et ami des peintres néo-impressionnistes, secrétaire de rédaction de La Revue blanche, journaliste créateur des célèbres Nouvelles en trois lignes, collectionneur et défenseur des arts africains et océaniens. C’est cette collection qui est présentée dans cette première exposition.

À l’automne, une seconde exposition, au Musée de l’Orangerie, évoquera les convictions anarchistes de Félix Fénéon et son action en faveur des artistes à travers ses critiques, ses expositions et ses acquisitions.



Sur Internet : http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/felix-feneon-1861-1944-38064/

Publications :

Félix Fénéon : critique, collectionneur, anarchiste : catalogue d’expositions. Musée du Quai Branly : RMN, 2019. 317 pages. 39,90 euros.



Félix Fénéon : les arts lointains : Musée du Quai d’Orsay. Beaux arts, 2019. 68 pages. 9,50 euros.



Les arts lointains iront-ils au Louvre ? par Félix Fénéon. Espaces et signes, 2019. 96 pages. 14 euros.



Nouvelles en trois lignes par Félix Fénéon. Libretto, 2019. 150 pages. (Libretto ; 644). 8,10 euros.

Emissions :

L’Art est la matière, par Jean de Loisy

L’énigme Félix Fénéon

https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/lenigme-felix-feneon

Fabrice d’Almeida fait le portrait de ce critique d’art, et anarchiste, qui œuvra pour la reconnaissance de l’art africain.

https://www.europe1.fr/emissions/Au-coeur-de-l-histoire/lincroyable-histoire-de-lanarchiste-et-critique-dart-felix-feneon-rediff-3909512