"Il y a grand besoin de sens et de liens. Les constats de l’état de notre planète et de nos sociétés sont accablants. Nous glissons vers la fin du monde tel que nous le connaissons (dérèglement climatique, perte de biodiversité, crise sociale et économique…). Nous entamons un effondrement civilisationnel, qui provoque inéluctablement des effondrements intérieurs. Et inversement.

Ce sont des chocs, mais aussi des opportunités de se rassembler, construire, retrouver notre juste place au sein de la toile du vivant, et imaginer ensemble d’autres modes d’organisation et de possibles horizons.

Dans cette énergie, nous avons décidé de lancer un magazine : Yggdrasil, l’arbre-monde de la tradition nordique. Un symbole fort que l’on retrouve dans toutes les cultures sur Terre.

Plutôt que de survivre en restant isolés, nous choisissons de vivre, c’est-à-dire de relever le défi de s’organiser, d’aller vers l’autre, de nous reconnecter à la joie en partant de cette réalité pourtant bien sombre.

Ce magazine est là pour partager plus que des mauvaises nouvelles, pour créer du lien entre les personnes qui se sentent concernées."

(présentation du magazine – Pablo Servigne, Yvan Saint-Jours)

