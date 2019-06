Le samedi 29 juin 2019, à partir de 16 h 30 au local de Sud éducation

(3 bis, rue des boulets 75011 Paris),

le collectif Questions de classe(s) vous invite à une rencontre publique pour préparer son prochain n° : « Critiques sociales et pratiques pédagogiques ».

Cette rencontre sera suivie, à 18 h 30, d’un moment festif pour la sortie du douzième titre de la collection N’Autre école chez Libertalia

La Joie du dehors, Essai de pédagogie sociale

par Guillaume Sabin & les Groupes de pédagogie et d’animation sociale (GPAS).

Face à un gouvernement qui cherche toujours plus d’obéissance, plus de silence, plus de mécanisation des pratiques, porter la voix de la critique paraît toujours aussi essentiel, que ce soit le fait des syndicalistes, des praticien•nes de l’éducation, des familles, mais aussi des jeunes que nous accompagnons au quotidien dans nos classes. Une critique de l’actualité des réformes, certes, mais également une critique du fonctionnement même de l’École, des classes, des programmes et de la société qui s’y reflète, en particulier dans ses pratiques inégalitaires et discriminatoires. Mais est-il possible d’allier critique sociale et pratiques pédagogiques ?



