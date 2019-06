Du mardi 16 au mardi 23 juillet 2019 inclus,

à Lauzeral, sur la commune de Vazerac,

l’Organisation communiste libertaire (OCL) organisera ses rencontres d’été dans les coteaux du Quercy, à trente minutes au nord de Montauban ou au sud de Cahors et à une heure de Toulouse.

Ces rencontres sont ouvertes à toutes les personnes que les discussions programmées intéressent ; nous souhaitons qu’elles soient un espace de dialogue, d’échanges formels et informels sur nos investissements militants. Les débats auront lieu comme d’habitude le soir et certains après-midi, mais il sera possible de proposer et organiser d’autres discussions afin de partager une expérience ou de présenter une lutte particulière.

Nous camperons sur le terrain arboré d’un gîte, La Maison carrée, situé et bénéficierons de ses installations pour collectivités. Il y aura également là des tables de presse ainsi qu’une vidéothèque composée de films sur des luttes d’hier et d’aujourd’hui.

Le mode de vie quotidienne et la gestion de ces rencontres demeurent inchangés : confection des repas et ménage sont assurés par des équipes qui changent chaque jour.

Les tarifs pour la nourriture et la participation aux frais de location des lieux sont échelonnés, selon les revenus, par tranches de 100 euros (il sera demandé 5,5 euros par jour pour les revenus inférieurs à 500 euros/mois, 6,50 euros pour les revenus entre 500 et 600 euros, etc. – et 5 euros par jour pour les enfants).

Afin de faciliter la confection des repas et votre accueil, nous vous demandons de nous prévenir de votre arrivée

en téléphonant au 06-41-42-00-06

au moins vingt-quatre heures à l’avance. Si vous arrivez en train, on peut venir vous chercher à la gare de Montauban.

Le programme