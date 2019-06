Du mercredi 12 au dimanche 16 juin 2019 aura lieu à Rabastens (village tarnais du sud-ouest de la France) la seconde Conférence Internationale des Géographes et Géographies Anarchistes.

Cette nouvelle édition aura pour thématique :

« Se réapproprier le territoire. Lutter contre les dominations »

La première, organisée en 2017 à Reggio Emilia en Italie, s’inscrivait dans le contexte d’un regain d’intérêt pour des personnalités historiques comme Emma Goldman (1869-1940), Pyotr Kropotkin (1842-1921), Louise Michel (1830-1905) et Elisée Reclus (1830-1905). Les idées et pratiques anarchistes influencent en effet les luttes actuelles pour la libération sociale dans le monde.

Après les numéros spéciaux sur l’anarchisme et la géographie qui ont été publiés par des revues internationales, telles qu’Antipode et ACME, des ouvrages fondamentaux ont été publiés sur le sujet au niveau international. On pense par exemple aux ouvrages de Catherine Eschle, James Scott, David Graeber ou Simon Springer. Dans le monde académique les Réseaux d’études anarchistes se multiplient.

Dans le cadre de la préparation de cette deuxième édition, une thématique générale a émergé à l’interface des discussions entre universitaires et habitant.e.s de la région :

On s’interrogera sur la manière dont les acteurs et actrices, les moyens, les objets et enjeux, les contextes, mais aussi les apports théoriques jouent sur les dynamiques de réappropriation des territoires.

Rabastens est implanté dans une région marquée par ses luttes ouvrières et plus récemment par la ZAD de Sivens.

