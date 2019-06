Le samedi 8 juin 2019, à 17 heures,

Le CIRA Marseille invite à sa causerie mensuelle, consacrée ce soir à la présentation par Renaud Garcia du livre de Pierre Kropotkine

Agissez par vous-mêmes

avant-propos, traduction et notes de Renaud Garcia.

Nada, 2019, 240 pages. 18 euros.

Renaud Garcia est membre du collectif de Réfractions.

1886. Suite à un second exil en Angleterre, Pierre Kropotkine, figure de

proue du mouvement anarchiste international, participe à la création du

journal Freedom. En parallèle à de multiples autres travaux théoriques et

activités militantes, il en sera pendant plus de vingt ans le contributeur

principal.

Le volume Agissez par vous-mêmes, publié en mars dernier,

rassemble les articles écrits par Kropotkine pour Freedom, où le théoricien

envisage l’organisation d’une société anarchiste à l’échelle de l’Angleterre.

Dans un style direct et incisif, soucieux des questions concrètes, Kropotkine

y rappelle les fondamentaux politiques de l’anarchisme, le défend face à ses

pourfendeurs, expose ce que signifie véritablement le communisme et

disserte sur le sens et la valeur du travail.

CIRA - Centre international de recherches sur l’anarchisme

50 rue Consolat, Marseille (13001)



