Claude Rétat, "Art vaincra ! Louise Michel, l’artiste en révolution et le dégoût du politique"

Bleu autour, petite collection, mars 2019, 272 pages, 15 €.

Connaît-on bien Louise Michel ?

La célèbre communarde, la fameuse anarchiste, la Grande Citoyenne (1830-1905), oui.

Mais l’écrivain et l’« artiste en révolution » ? L’inventrice du « clavier d’outre-rêve », d’un méga-orgue, d’une harpe aux nerfs vivants, de concerts cosmogoniques, l’amie du symbole et du frisson ? Mais l’Insurgée immergée dans l’art total, qui veut recréer le monde et la beauté, synonyme pour elle de révolution, antithèse du politique ?

Puisant à des sources méconnues, s’appuyant sur des textes et images inédits, Claude Rétat, au rebours des clichés réducteurs, nous ouvre un point de vue neuf sur Louise Michel chez qui le rêve et l’action, l’artiste et la révolutionnaire ne font qu’un : l’histoire et l’imaginaire entrent en résonance.

Bleu autour

Claude Rétat, directrice de recherche au CNRS (Centre d’étude de la langue et des littératures françaises, CNRS / Sorbonne Université) est spécialiste de la littérature du XIXe siècle, en particulier du romantisme (Hugo, Michelet) et, pour la fin du siècle, de l’œuvre de Louise Michel.

Elle publie simultanément, sous le titre "La Révolution en contant,

les histoires, contes et légendes de Louise Michel",



qui n’avaient encore jamais été réunis.

Bleu autour, collection “Classiques”, avril 2019, 560 p., 32 €.

le livre