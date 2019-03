Le jeudi 4 avril 2019 à la Librairie la Gryffe (Lyon), à 19 h,

dans le cadre du Printemps libertaire de Lyon,

Jean-Christophe Angaut et Alain Thévenet, membres du collectif de rédaction de la revue,

présenteront le n° 41 de Réfractions,

Discrets, secrets, clandestins

Une notion revient souvent dans l’actualité des luttes : la clandestinité, et ses formes atténuées : la discrétion, le secret, la dissimulation. Ces tactiques sont développées pour déjouer l’oppression d’une société de contrôle et de surveillance, pour expérimenter des manières de vivre et de produire qui refusent les normes légales imposées.

Mais ce sont des notions ambiguës, qui peuvent aussi être utilisées par les dominants, lorsque l’État désigne ses clandestins, impose son secret, dissimule les conditions du travail ou fait usage de mesures discrétionnaires.

Le dossier de ce numéro explore ces différents aspects et leurs implications sur nos manières de résister et de créer.

Librairie la Gryffe

5 Rue Sébastien Gryphe, Lyon, 69007

