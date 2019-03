Le vendredi 29 mars 2019, à partir de 20 h, à la librairie Quilombo (Paris)

Renaud Garcia, du collectif de Réfractions, présentera

Agissez par vous-mêmes de Pierre Kropotkine

Avant-propos, traduction et notes de Renaud Garcia

nada, février 2019, 240 p., 18 €

* * *

À quoi pourrait ressembler une révolution anarchiste à l’échelle d’un pays ?

C’est la question à laquelle tente de répondre dans cet ouvrage, inédit en français, Pierre Kropotkine (1842-1921), géographe, explorateur, militant et théoricien du communisme anarchiste.

L’auteur y expose les grandes lignes du programme anti-autoritaire et les bases du fonctionnement d’une société libertaire appliquées à l’Angleterre où il réside alors.

En dépit des changements économiques, politiques et sociaux, les propositions de Kropotkine, à plus d’un siècle de distance, restent des pistes d’une grande actualité.

Agir par, et pour, soi-même, sans intermédiaire et dans la solidarité, constitue sans aucun doute, encore et toujours, la voie à suivre pour parvenir à l’émancipation.

(présentation de l’éditeur)

nada

Librairie Quilombo

23 rue Voltaire, Paris XIe

m° Rue des Boulets ou Nation

* * *

A noter aussi :

Le samedi 6 avril à Quilombo

Murray Bookchin

Pouvoir de détruire, pouvoir de créer,

Vers une écologie sociale et libertaire

La sixième édition des "Étoiles Noires" sera consacrée à Murray Bookchin, penseur et militant anarchiste que l’on redécouvre en ce début d’année grâce à Pouvoir de détruire, pouvoir de créer (L’échappée).

Discussion à partir 19h avec Helen Arnold, Daniel Blanchard, Vincent Gerber (à confirmer) et Patrick Marcolini,

et Concert de musique traditionnelle de Mésopotamie avec un musicien kurde à 21h dans la librairie.

