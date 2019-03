Le samedi 23 mars 2019, à 20 h, à Marseille,

un débat sur les traces de Murray Bookchin



Sortir de l’effondrement par le communalisme

Murray Bookchin (1921-2006) est le fondateur de l’écologie sociale, qui propose une nouvelle vision politique et philosophique du rapport entre l’être humain et son environnement, ainsi qu’une nouvelle organisation sociale par la mise en œuvre du municipalisme libertaire.

CQFD consacre son numéro de mars à ce mouvement et invite pour l’occasion Floréal Romero, paysan en Andalousie et auteur de livres sur l’écologie sociale. Floréal présentera des propositions politiques allant dans le sens de la pensée communaliste de Bookchin, qu’on peut rapprocher de l’organisation zapatiste au Mexique et du confédéralisme démocratique au Rojava (Kurdistan syrien).

Il évoquera également les troisièmes rencontres de l´écologie sociale qui auront lieu à Liège en septembre 2019 autour de la question : "Comment créer un mouvement communaliste en Europe ?"

Apéro sur place comme pour toutes les présentations de CQFD.

Manifesten - Marseille, 59 rue Thiers.

Source

CQFD de mars 2019