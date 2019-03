Le samedi 23 mars 2019, de 10h à 18h, à Gand

18ème foire internationale du Livre alternatif et libertaire

L’ Alternative Book Fair est une foire annuelle qui vise à fournir une plate-forme pour l’échange de la littérature critique, difficile à trouver dans le circuit du livre commercial.

Vous trouverez divers stands avec des publications sur l’anarchisme, l’anti-mondialisation, l’action directe, l’antimilitarisme, la philosophie politique, l’activisme radical et bien plus encore.

Des dizaines d’éditeurs et de distributeurs indépendants, des ONG et des groupes d’action de Belgique, des Pays-Bas, de France et du Royaume-Uni, entre autres, présenteront leurs publications à la foire.

L’accès au salon du livre est gratuit. Plusieurs stands présenteront des livres en français.

Réfractions participe à la foire.

Les portes s’ouvrent à 10 heures et la foire se poursuit jusqu’à 18 heures au De Schuur/Timelab de Gand.

Plats et boissons végétariens sont proposés, des conférences et des ateliers sont organisés.

Pour terminer la journée, concerts de l’après-fête.

Lieu : De Schuur/Timelab

Kogelstraat , 34, Gand, Belgique

Contacts