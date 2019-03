Du municipalisme libertaire au communalisme

Le numéro de mars 2019 de la revue CQFD publie un entretien de Marianne Enckell, qui fait partie du collectif de Réfractions, croisé avec le sociologue (Pierre Sauvêtre, dans son dossier sur la question du communalisme. Le dossier fait également la part belle aux expériences barcelonaises.

* * *

En mobilisant les maires des petites villes et des communes rurales, « premiers de corvée » et « oubliés de la République », Macron mise sur l’échelle municipale pour relayer sa tentative d’enfumage. Simple courroie de transmission de l’exécutif jusqu’ici, l’échelle communale ne pourrait-elle pas être retournée comme une crêpe et transformée en espace d’émancipation politique et sociale ? Ainsi, à Commercy ou dans les assemblées des « maisons du peuple », la dimension constructive des Gilets jaunes ne propose-t-elle pas finalement « une autre commune en marche », loin de la fanfaronnade présidentielle ?

(…)

Aujourd’hui, les expériences municipalistes qui commencent à prendre forme aux quatre coins du globe se veulent des alternatives au rouleau compresseur de la mondialisation : dans les « mairies rebelles » d’Espagne, où des plateformes citoyennes ont remporté plusieurs élections municipales en 2015, comme dans les zones d’autonomie zapatistes du Chiapas [voir p. IX] ou au Rojava avec la tentative d’instaurer un confédéralisme démocratique [voir p.VIII].

Ces pratiques, expériences et réflexions partagent une même volonté d’explorer les multiples pistes de la démocratie directe : assemblées de quartier, institutions participatives, soutien à l’économie sociale et solidaire, consultations d’initiative populaire, féminisation de la politique, droits des étrangers, éducation populaire, municipalisation des services publics, de l’énergie, écologie sociale, etc.

(extrait de la présentation du dossier)

* * *

Du municipalisme libertaire au communalisme :

Pour la Commune, hourra !

P. II : La Commune, « pivot de la vie sociale future » ? Bavardage autour d’une notion souveraine avec Marianne Enckell et Pierre Sauvêtre (entretien).