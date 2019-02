Dans la même rubrique

LES PUBLICATIONS LIBERTAIRES SE MULTIPLIENT, ON NE S’EN PLAINDRA pas. Le fait est qu’il s’agit le plus souvent de rééditions ou d’ouvrages historiques. Les livres qui s‘intéressent à la pensée anarchiste actuelle, à son évolution, à sa problématique sont plus rares. « Le monde change. Et l’anarchisme ? » se demandait un colloque qui s’est tenu en mai 2016 à Venise et dont les actes viennent d’être publiés en Italie. Deux membres du collectif de Réfractions y participaient : Eduardo Colombo et Tomás Ibáñez. Leurs points de vue sont divergents, cette ouverture est un des enjeux de la revue. Dans le livre que vient de publier Tomás, Nouveaux fragments d’un anarchisme sans dogmes, ce débat et ses tenants, autour de la conception de la révolution, du sujet et de l’action révolutionnaires, tiennent une bonne part.

