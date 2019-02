Dans la même rubrique

LA NOTION D’INTERSECTIONNALITÉ, EN TANT QUE CATÉGORIE politique, constitue une perspective féministe permettant d’articuler différents mouvements sociaux de manière non-hégémonique. Mais sa réception dans les milieux libertaires en France conduit à certains malentendus que ce petit texte de présentation se propose de déconstruire afin de mieux faire comprendre la notion d’intersectionnalité. Il s’agit à la base d’une commande de la revue espagnole Libre Pensamiento visant à produire un texte de vulgarisation accessible à un large public. L’approche féministe, en particulier intersectionnelle, suppose de se situer socialement en tant qu’auteure. En ce qui me concerne, sur le plan professionnel, je suis enseignante en philosophie et sociologue. Sur le plan militant, j’ai des engagements féministes, libertaires et syndicalistes. Se situer, cela signifie visibiliser sa position sociale et donc le lien entre celle-ci et le contenu de ce qui est dit ou écrit.

