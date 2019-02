Berlin

Que se passe-t-il au pays d’Angela Merkel, la Chancelière allemande en apparence éternelle, objet de tous les fantasmes dont Jean-Luc Mélenchon se fait le porte parole le plus flamboyant en France à travers un pamphlet vendeur, alors que des mouvances racistes et nationalistes paradent à l’Est de Berlin ? Au moment de la chute du mur de Berlin, un morceau punk fit fureur parmi les jeunes qui n’avaient cure de la nouvelle nation : L’Allemagne doit mourir pour que nous puissions vivre (Deutschland muss sterben, damit wir leben können). Une réplique dialectique aux dernières paroles que prononça le régime nazi, agonisant, qui voulait encore envoyer au front et à la mort les plus jeunes en 1945, sur le thème « Nous devons mourir pour que l’Allemagne puisse vivre ».

Lire la suite en pdf