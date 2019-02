Il y a, dans le langage, des mots et des expressions que nous devons supprimer, car ils désignent des concepts qui forment le contenu désastreux et corrupteur du système capitaliste.

D’abord, le mot « travailler » (werken) et tous les concepts en rapport avec ce mot – travailleur ou ouvrier (werkman of werker) – temps de travail (werktijd) – salaire (werkloon) – grève (werkstaking) – chômeur (werkloos) – désœuvré (werkeloos).

Le travail est le plus grand affront et la plus grande humiliation que l’humanité ait commis contre elle-même.