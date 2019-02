Et si regagner son existence consistait à perdre ce qui occupe la majeure partie de nos vies ? Je propose un usage inversé de la bonne vieille formule « perdre sa vie à la gagner » pour plaider, non pas le provocateur « ne travaillez jamais » mais le pas de côté par rapport à la centralité du travail et de tout ce qu’il implique dans l’imaginaire social actuel, en vue d’une désaliénation radicale de celui-ci.

