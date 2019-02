Il est indéniable qu’au cours des quarante dernières années, l’exploitation du travail dans nos sociétés capitalistes s’est profondément transformée, en particulier avec la remise en cause de ce qu’on a pu appeler le « compromis fordiste », qui, sur un plan économique, garantissait au salarié des protections juridiques et sociales, ainsi qu’un partage des gains de productivité. Dans ces conditions, les concepts critiques forgés antérieurement à la mise en place de ce compromis, et notamment ceux proposés par Marx dans Le Capital, ne pourraient-ils par acquérir une nouvelle évidence pour comprendre et combattre les nouvelles formes d’exploitation du travail ?

Lire la suite en pdf