La 12e édition des Journées libertaires de Pau aura lieu du lundi 18 au vendredi 22 février 2019



sur le thème

« Le capitalisme, le meilleur des mondes possibles ? »

Après un premier colloque pour la commémoration du centenaire du congrès anarchiste d’Amsterdam de 1907, qui s’est déroulée en décembre 2007, la section étudiante de la CNT‐AIT organise chaque année des journées libertaires qui proposent d’aborder un thème particulier sous l’angle libertaire au travers de conférences, concerts, expositions, films. En faisant appel à des personnalités extérieures.

Conférences :

Mardi 19 février 2019 : « Impérialisme d’exclusion et état d’exception », présentation du livre de Robert Kurz par Clément HOMS.

A travers cette présentation, Clément Homs vient nous présenter la critique de la valeur qui propose une analyse du capitalisme et de sa logique marchande à travers une relecture de Marx.

Clément Homs, organisateur du site palim‐psao et professeur à Albi, est l’un des représentants du de pensée de la critique de la valeur dont font également partie, entre autres Robert Kurz, Roswitha Scholz, Norbert Trenkle, Anselme Jappe des revues Krisis, Exit ! et Sortir de l’économie. Il est coauteur de « Misère de la politique » avec Jérôme Baschet, Oreste Scazone et Léon de Mattis (Édition Divergences, 2017).

Mercredi 20 février 2019 : « L’aliénation dans le système capitalisme », par Renaud GARCIA.

« L’aliénation est un phénomène central du capitalisme », cette réflexion est au centre du propos que développe Renaud Garcia dans son dernier ouvrage « Le sens des limites, contre l’abstraction capitaliste ».

Renaud Garcia est agrégé, docteur en philosophie et professeur de lycée. En 2009, il a publié "Pourquoi tant de tolérance ? " (Aléas), avant de se consacrer à une thèse de doctorat en philosophie sur Pierre Kropotkine. Il a contribué au volume « Philosophie de l’anarchie » (Atelier de création libertaire, 2012) et à un dossier sur Ivan Illich pour la revue Entropia (n°14, printemps 2013). Il vient de publier : « Le Sens des limites, Contre l’abstraction capitaliste » (l’Echapée, 2018). Il est membre du collectif de Réfractions.



Jeudi 21 février 2019 : « Le totalitarisme pervers », téléconférence d’Alain DENEAULT.

Peut‐on parler de « totalitarisme » quand il s’agit de nommer le pouvoir des multinationales tel qu’il s’est construit et imposé depuis le début du XXe siècle ? C’est la question à laquelle tente de répondre Alain Deneault en prenant l’exemple de la multinationale Total.

Alain Deneault est docteur en philosophie de l’université Paris‐VIII1 et directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris. Il est l’auteur de nombreux livres dont « Offshore : paradis fiscaux et souveraineté criminelle » (La Fabrique éditions, 2010), « Redéfinir l’économie : la "Philosophie de l’argent" de Georg Simmel » (Éditions universitaires européennes, 2011), « De quoi Total est‐elle la somme ? : Multinationales et perversion du droit » (Rue de l’échiquier, 2017), « Le Totalitarisme pervers : d’une multinationale au pouvoir », (Rue de l’échiquier, 2017).

Exposition :

Du 18 au 21 février, hall de la faculté de lettres de Pau : « Les luttes en Béarn en 2018 ».

Concert de soutien aux journées libertaires, le 23 février à la Centrifugeuse

avec :

Beijinhos

Le collectif de l’homme seul

André Minvielle



