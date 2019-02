Colloque international sur Gustav Landauer

Actualité de Gustav Landauer (1870-1919), philosophe et révolutionnaire

Le colloque se tiendra du 6 au 8 juin 2019 à l’ENS (Ecole normale supérieure) de Lyon.

Considéré en son temps comme « l’agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire radical » en Allemagne, le philosophe et activiste anarchiste Gustav Landauer (1870-1919) bénéficie aujourd’hui d’un vif regain d’intérêt. Un siècle après son assassinat, ce colloque international – le premier organisé en France à son propos – entend rendre compte de ce renouveau.

Anarchiste atypique, Landauer a élaboré sa pensée de la communauté à l’intersection de traditions politiques, philosophiques et littéraires variées. Sa prolifique activité rédactionnelle et la quantité d’expérimentations communautaires auxquelles il prit part firent de Landauer une figure incontournable pour celles et ceux qui voulurent proposer une alternative au régime politique en place.

Ce colloque a pour ambition d’ouvrir un espace d’échanges sur l’œuvre de Landauer, ses sources, sa réception et son actualité, tant d’un point de vue théorique que pratique.

Comité scientifique :

Jean-Christophe Angaut (ENS de Lyon, Triangle)

Anatole Lucet (ENS de Lyon, Triangle)

Dominique Miething (Freie Universität, Berlin)

Gianfranco Ragona (Università degli Studi di Torino)

Jan Rolletschek (Humboldt Universität, Berlin)

L’appel aux communications

* * *

Les propositions de contribution (2500 signes au maximum) sont à adresser avant le 20 février 2019 à :

Jean-Christophe Angaut jean-christophe.angaut@ens-lyon.fr

Anatole Lucet anatole.lucet@ens-lyon.fr

La liste des contributeurs sera arrêtée au 1er mars 2019.