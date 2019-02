Le vendredi 18 janvier 2019 à 19 h 30, Laure Batier, l’une des deux traductrices, viendra présenter, 90 ans après sa rédaction, l’autobiographie d’Emma Goldman qui paraît pour la première fois en français dans sa version intégrale :

Vivre ma vie : une anarchiste au temps des révolutions

Traduit de l’anglais par Laure Batier et Jacqueline Reuss

L’Echappée, 2018, 1104 p. , 29,90 euros.



A la Bibliothèque Associative de Malakoff (BAM)

Née en 1869 dans l’Empire russe, Emma Goldman s’exile aux États-Unis à 16 ans. Pauvreté, exploitation et désillusions l’y attendent. Elle plonge alors à corps perdu dans le chaudron politique et intellectuel. Activiste et conférencière anarchiste aussi célèbre que redoutée, elle sillonne au gré des luttes une Amérique en pleine ébullition. Expulsée en 1919 vers la Russie, accueillie chaleureusement par Lénine, elle découvre une réalité qu’elle ne cessera de dénoncer avec courage tout en poursuivant son inlassable combat pour l’émancipation.

le livre

Bibliothèque Associative de Malakoff

14 impasse Carnot

Métro L13 Étienne Dolet