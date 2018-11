Le jeudi 6 décembre 2018 à 19 h 30

Rencontre-discussion avec Ronald Creagh

La vie, les amours et les pensées d’Elisée Reclus anarchiste et pèlerin du cosmos

à la Bibliothèque Antigone

22 rue des Violettes, Grenoble

Élisée Reclus, un des plus grands géographes de l’histoire, après avoir été longtemps volontairement ignoré, revient dans l’actualité. On abordera les multiples facettes d’une vie dont les divers moments sont d’une richesse étonnante : étudiant de théologie pour devenir pasteur, il devient athée ; opposant au coup d’État de Napoléon III, il doit fuir et part aux États-Unis ; de retour en France, sans emploi, il se marie avec une jeune femme originaire du Sénégal. Ses articles le désignent bientôt comme un des meilleurs spécialistes des études américaines et son analyse de la Guerre de Sécession est au moins comparable à celle de Karl Marx, qu’il a d’ailleurs rencontré ; il participe à la Commune de Paris, est emprisonné, puis exilé. En Suisse, il participe à la fondation du mouvement anarchiste. Et en fin de vie, il est invité à enseigner à l’Université libre de Bruxelles.

Dernier ouvrage paru : Élisée Reclus, Lettres à Clarisse. Ronald Creagh et Christophe Deschler, éd. Garnier, 2018.

A paraître : Ronald Creagh, Les États-Unis d’Élisée Reclus.

Ouverture de la bibliothèque dès 18h30.

* * *

Autre publication - 2018 (éd) de Élisée Reclus, Entre deux mondes. Equipages, passagers, spéculateurs, émigrants et prédicateurs vers l’Amérique.

D’après les notes d’Élisée Reclus, » Les Cahiers européens de l’imaginaire, CNRS éditions [Le voyage], 2018 p. 208-220.